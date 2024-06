TME PHARMA : Invest Securities réduit sa cible

Invest Securities confirme sa note d'achat sur le titre TME Pharma, avec un objectif de cours réduit de 0.61 à 0.49 euro.



Lundi après Bourse, la société a annoncé le lancement d'une AK sécurisée via un accord de garantie souscrit par des investisseurs professionnels ayant apporté 2,2ME. Au total, ce sont 2,35mE qui ont été levés, ce qui permet d'étendre la visibilité financière à fin 2024, voire début 2025.



La société entend prioriser (i) le développement de son programme dans le GBM et (ii) le plan d'identification de partenaires industriels et/ou financiers pour supporter l'essai de Ph II à venir dans le GBM.



Enfin, TME Pharma envisage de céder les droits de son produit NOX-E36 pour générer des revenus, rapporte l'analyste.



