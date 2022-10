TME Pharma N : Informations privilégiées / Communiqué sur comptes, résultats

Aram Mangasarian, PDG de TME Pharma, a commenté : « Au cours de ces derniers mois, après des années d'efforts d'engagement intenses dans notre mission de développement de thérapies innovantes pour les patients atteints de cancer, nos études ont commencé à délivrer des résultats probants, et c'est là notre véritable ambition de transformation du paysage des traitements pour les patients atteints de glioblastome, et plus largement pour les patients touchés par des tumeurs solides. Nous avons vécu une période de transformation au cours de laquelle l'annonce du nouveau nom de la société, TME Pharma, a officiellement marqué notre évolution vers une biotechnologie oncologique axée sur le micro-environnementtumoral - TME. Concomitamment, nous avons présenté des données cliniques prometteuses et passionnantes avec notre actif principal NOX-A12dans le glioblastome dans de multiples approches de combinaison. Nous sommes particulièrement motivés par les résultats de la thérapie combinée de NOX-A12et de l'anticorps anti-VEGF,le bevacizumab, qui a démontré une réduction de la taille de la tumeur et une réponse partielle radiographique chez 100% des patients évaluables en juin 2022, ce qui suggère une réponse encore plus profonde et plus durable par rapport au NOX-A12seul. Ceci est particulièrement important compte tenu de la réponse extrêmement faible au traitement des patients présentant des tumeurs MGMT non méthylées (réfractaire au chimiothérapie) et chirurgicalement réséquées de manière incomplète. Les données actualisées seront présentées lors d'une conférence scientifique en novembre 2022. Le développement de médicaments pour traiter un cancer difficile et agressif comme le glioblastome est un processus complexe et long, et les études passées sur le glioblastome ont montré la difficulté de prouver la traduction du taux de réponse global en survie. Par conséquent, la prochaine phase de développement de NOX-A12devra se concentrer sur la survie globale ainsi que sur la durabilité des réponses. Une fois que des données plus matures sur la survie, la qualité de vie et la fonction neurologique seront disponibles, TME Pharma prévoit de rencontrer les autorités réglementaires, ce qui devrait fournir une meilleure visibilité sur la

Bryan Jennings, directeur financier de TME Pharma, a ajouté : « L'environnement financier des 18 derniers mois a eu un impact sans précédent sur les valeurs des biotechnologies. Les évaluations des marchés publics et privés ont chuté de manière générale et les volumes de financement dans l'industrie biotechnologique ont diminué en conséquence. TME Pharma a récemment mis en place de nouvelles structures de capital, notamment un regroupement d'actions en août 2022 et l'introduction d'une catégorie d'actions privilégiées, qui nous aideront tous deux à attirer des investisseurs institutionnels axés sur les biotechnologies à long terme. Compte tenu des succès cliniques significatifs de la société, nous sommes bien positionnés pour attirer de nouveaux investisseurs malgré les conditions difficiles du marché des actions au niveau mondial. »

Les coûts d'exploitation ont augmenté de 28 % au premier semestre 2022 par rapport à la même période de l'année dernière, près de 50 % de cette augmentation étant due aux dépenses de recherche et développement (R&D), qui représentent 74 % des coûts d'exploitation. Les dépenses de R&D ont augmenté de 16 % au premier semestre 2022 par rapport à la même période de l'année dernière en raison de la hausse des coûts de fabrication des médicaments, des frais de service et des autres coûts liés aux essais cliniques et aux tests précliniques. Les frais généraux et administratifs (G&A) ont augmenté de 79 % afin de soutenir les activités opérationnelles. Ils s'expliquent principalement par l'augmentation des frais de personnel ainsi qu'à la hausse des frais juridiques, de conseil et d'audit, une plus grande relation avec le public et avec les investisseurs et des dépenses connexes. Ces frais d'exploitation ont entraîné une perte d'exploitation de 7,7 millions d'euros.

Pour la période considérée, le Groupe - TME Pharma N.V. et TME Pharma AG - n'a généré aucun revenu. Le Groupe ne s'attend pas à générer de revenus à partir des produits candidats qu'il développe tant qu'il n'aura pas signé un accord de licence ou obtenu une autorisation réglementaire et commercialisé ses produits ou conclu des accords de collaboration avec des tiers.

En juin 2022, TME Pharma a conclu un accord de transfert de matériel avec le National Cancer Institute (NCI) des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, afin d'explorer davantage les effets des principaux composés de TME Pharma, l'inhibiteur de CXCL12 NOX-A12 et l'inhibiteur de CCL2 NOX- E36, sur les tumeurs cérébrales dans le cadre d'un programme de recherche dirigé par Mark R. Gilbert, M.D., chef de la branche neuro-oncologie du Centre de recherche sur le cancer de l'Institut national du cancer (NCI/CCR), faisant partie du NIH.

Compte tenu de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 juin 2022, qui s'élèvent à 8 millions d'euros, et des ressources de trésorerie supplémentaires provenant des obligations convertibles tirées après la date de clôture, comme indiqué ci-dessus,TME Pharma dispose d'une visibilité financière suffisante jusqu'en juin 2023. En outre, la société a accès à un financement par obligations convertibles de 15,7 millions d'euros en espèces nettes pouvant être tirées à la discrétion de la société et sous réserve du respect des conditions habituelles.

Perspectives pour le reste de l'année 2022 et 2023

TME Pharma continue de progresser dans son essai de phase 1/2 en cours sur les thérapies combinées NOX-A12 chez les patients atteints d'un cancer du cerveau de première ligne qui, selon l'analyse des biomarqueurs de leur tissu tumoral, sont résistants à la chimiothérapie standard actuelle. La société a pris la décision stratégique de concentrer ses capacités actuelles sur l'avancement du développement du NOX-A12 dans le glioblastome, car la direction estime que cette indication est la voie la plus rapide vers l'approbation réglementaire du NOX-A12 dans le domaine des tumeurs solides.

Pour le reste de l'année, la société prévoit de communiquer des données cliniques supplémentaires au fur et à mesure de la maturation de notre essai clinique. Lors de la conférence de la Society for Neuro-Oncology (SNO) en novembre 2022, TME Pharma fera le point sur les progrès de la cohorte d'escalade de dose et du bras d'extension du bevacizumab.

TME Pharma continue de fonctionner efficacement, avec près de trois quarts des coûts d'exploitation consacrés à la R & D et une équipe resserrée de professionnels hautement qualifiés. Comme la société concentre ses capacités sur l'objectif stratégique de mettre NOX-A12 à la disposition des patients, elle aura besoin de fonds supplémentaires pour poursuivre le développement sur la voie la plus efficace, ainsi que pour lancer son autre essai clinique dans le cancer du pancréas. L'essai OPTIMUS de phase 2 prévu pour le NOX-A12 dans le cancer du pancréas a été entièrement approuvé en France et en Espagne et le plan de l'étude est en cours de discussion avec la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis dans le but de parvenir à un accord permettant de lancer rapidement l'essai lorsque le financement approprié sera disponible.

Une fois que les données de l'essai sur le cancer du cerveau auront suffisamment évolué, le Groupe confirmera que l'approche prévue est acceptable pour achever le développement et obtenir l'autorisation de mise sur le marché dans cette indication. Comme le Groupe devra viser un bénéfice en termes de survie dans les essais d'enregistrement, des interactions réglementaires sur la combinaison NOX-A12 + RT + bevacizumab sont prévues dès que TME Pharma disposera de suffisamment de données sur ce paramètre pour des discussions de fond avec les autorités réglementaires européennes et américaines. Sur la base des tendances actuelles, le Groupe prévoit que des données suffisantes, y compris les taux de survie à 12 mois, seront disponibles en avril 2023. Il convient de noter que plus les patients restent longtemps en bon état clinique (fonction neurologique et qualité de vie), plus il faut de temps pour atteindre les points de données de survie clés tels que la survie globale et la survie sans progression, ce qui facilite les discussions réglementaires et les efforts de partenariat du Groupe, bien que ce soit plus éloigné dans le temps.

Le Groupe surveillera attentivement sa trésorerie disponible et calibrera des financements supplémentaires par le biais des sources disponibles afin d'assurer sa capacité à continuer à faire