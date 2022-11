TME Pharma annonce des résultats intermédiaires positifs et actualisés de la phase 1/2 de NOX-A12 GLORIA dans le cancer du cerveau, présentés lors de la réunion annuelle de la Society for Neuro-oncology 2022

TME Pharma N.V. a annoncé la présentation des résultats intermédiaires mis à jour du bras d'expansion de l'essai clinique de phase 1/2 GLORIA avec NOX-A12 associé à la radiothérapie et au bevacizumab (Avastin® biosimilaire) dans le cancer du cerveau (glioblastome) réfractaire à la chimiothérapie (MGMT non méthylé) dans une présentation de poster au congrès annuel de la Society for Neuro-Oncology (SNO), qui s'est tenu à Tampa, Floride, États-Unis, du 16 au 20 novembre 2022. La société a en outre divulgué des données plus récentes provenant du bras d'expansion qui sont devenues disponibles après la date limite de soumission des présentations, ainsi que les résultats de la partie d'escalade de dose achevée du même essai clinique. L'affiche ainsi que les données les plus récentes mettent en évidence les points clés suivants : 100% des lésions cibles traitées par la triple combinaison de NOX-A12, de radiothérapie et de bevacizumab ont été réduites de plus de 50%.

5 des 6 patients (83 %) ont obtenu des réponses partielles (RP) durables selon les critères mRANO1, qui prennent en compte la réponse radiographique ainsi que d'autres facteurs tels que l'état clinique du patient. Un patient a connu une maladie progressive (MP) en raison d'un échec à distance alors que le contrôle des lésions cibles était maintenu. 2 des 6 patients ont obtenu une réduction presque complète de la taille de la tumeur (>99%) où les lésions augmentant le contraste étaient détectables mais trop petites pour être mesurées.

Les données relatives au second patient ayant obtenu une réduction de la taille de la tumeur de >99% ont été obtenues peu de temps après la clôture des données pour le poster et seront présentées lors du webinaire du 22 novembre 2022. La meilleure somme moyenne des diamètres perpendiculaires (SPD) de la réponse tumorale était de -74,9% (-53,8% à -99,9%) pour les sommes de lésions cibles. La triple association a été bien tolérée et sûre. Aucune toxicité limitant la dose n'a été observée.