TME Pharma N.V. est une société en phase clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles thérapies pour le traitement des cancers les plus agressifs. La société est spécialisée dans les approches ciblant le microenvironnement tumoral (TME) dans lequel les cellules cancéreuses existent. Sa technologie unique brise les barrières de protection des tumeurs contre le système immunitaire et bloque la réparation des tumeurs en neutralisant les chimiokines dans le TME. L'approche de TME Pharma N.V. fonctionne en combinaison avec d'autres formes de traitement pour affaiblir les défenses de la tumeur et permettre un plus grand impact thérapeutique. Ses programmes cliniques sur le glioblastome et le cancer du pancréas ont donné des résultats très prometteurs et la poursuite du développement est prévue.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale