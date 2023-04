TME Pharma : la dernière levée de fonds rassure

TME Pharma s'envole de 31% mercredi à la Bourse de Paris après l'obtention d'un financement de deux millions d'euros qui va lui permettre d'étendre sa visibilité financière jusqu'en décembre 2023.



La société de biotechnologie, spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour le traitement du cancer, se dit ainsi en mesure d'atteindre ses 'prochains points d'inflexion majeurs'.



La levée de fonds va notamment lui permettre de poursuivre son étude clinique de phase 1/2 évaluant des thérapies combinées utilisant le NOX-A12 chez des patients atteints d'un cancer du cerveau (glioblastome) récemment diagnostiqué.



Dans le détail, la transaction est composée (1) d'un financement en fonds propres d'un million d'euros auprès d'un groupe de nouveaux investisseurs, (2) d'un tirage de 1,08 million d'euros dans le cadre de l'accord avec Atlas Special Opportunities via l'émission d'obligations convertibles et (3) de la conversion de deux millions d'euros d'obligations convertibles détenues par Atlas en actions nouvellement émises.



Dans un communiqué, Aram Mangasarian, le PDG de TME Pharma, explique que l'opération vise à mettre fin à la dépendance de l'entreprise vis-à-vis du financement par via obligation convertible.



'En éliminant la pression exercée par les obligations convertibles, nous espérons que nos actifs thérapeutiques phares pourront externaliser une valorisation sur le marché reflétant mieux leur fort potentiel thérapeutique', souligne-t-il.



A noter que la transaction prévoit une clause de 'lock-up' d'une durée de six mois.



