TME Pharma : le titre chute après une augmentation de capital

Le 27 novembre 2023 à 11:40 Partager

L'action de la société de biotechnologie TME Pharma lundi accuse l'une des plus fortes baisses de la Bourse de Paris suite à l'annonce d'une augmentation de capital de 2,7 millions d'euros.



Vers 11h15, le titre du spécialiste des nouvelles thérapies pour le traitement du cancer ciblant le microenvironnement tumoral décrochait de plus de 17%.



L'entreprise a annoncé vendredi soir le lancement d'une augmentation de capital garantie à 100% à hauteur de 2,7 millions d'euros via l'émission de nouvelles actions associée à des bons de souscription.



L'opération pourrait permettre de lever potentiellement un montant brut additionnel de 2,2 millions d'euros afin de sécuriser le financement nécessaire à l'atteinte de ses étapes réglementaires clés en 2024.



Dans le détail, les actionnaires recevront un droit préférentiel de souscription (DPS) pour une action détenue, sachant que trois DPS donneront droit à la souscription de 5 ABSA dits 'Y' (cinq nouvelles actions avec cinq bons de souscription Y attachés) sur la base d'un prix de souscription unitaire de 0,25 euros.



Les ABSA sont des actions auxquelles sont attachés des bons de souscriptions. Il existe deux types d'ABSA: les ABSA de type 'Y', contenant une action nouvelle et un bon de souscription Y, et les ABSA 'Z', contenant une action nouvelle et un bon de souscription Z.



La période de souscription s'échelonnera du 30 novembre au 11 décembre.



TME Pharma explique s'attendre à ce que l'augmentation de capital lui apporte suffisamment de liquidités pour poursuivre ses activités conformément à son budget actuel jusqu'au début du mois de mai 2024.



Cette échéance pourrait être poussée jusqu'en juillet 2024 si les bons de souscription d'actions associés expirant en février 2024 étaient exercés dans leur intégralité et à septembre 2024 si les deux séries de bons de souscription étaient exercés dans leur intégralité.



Ces fonds doivent être utilisés pour renforcer la maturité des données dans l'essai de phase 1/2 en cours dans le glioblastome afin de faire évoluer les discussions avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine au-delà des étapes réglementaires.



Le produit doit également lui permettre d'intensifier les interactions avec les investisseurs et les partenaires potentiels de l'industrie.



