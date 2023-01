TME Pharma : projet de réduire la valeur nominale de l'action

TME Pharma va demander l'accord de ses actionnaires en vue de réduire la valeur nominale de son action et d'augmenter son capital social autorisé, a annoncé vendredi la société de biotechnologie.L'entreprise a prévu de convoquer à cet effet une assemblée générale extraordinaire le 30 janvier prochain dans les bureaux du cabinet d'avocats Freshfields Bruckhaus Deringer à Amsterdam.L'action TME, qui valait 2.200 dollars lors de son introduction en Bourse en 2016, s'échange aujourd'hui autour de 1,4 euro suite à un regroupement d'actions finalisé l'été dernier.Dans les échanges de fin de matinée à la Bourse de Paris, le titre du spécialiste des nouvelles thérapies visant le traitement des cancers les plus agressifs grimpait de plus de 18%.Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.