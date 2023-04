TME Pharma: trésorerie de 4,6 millions d'euros à fin décembre, visibilité jusqu'en septembre 2023

TME Pharma publie une trésorerie de 4,6 millions d'euros au 31 décembre 2022, qui lui accorde « une visibilité financière jusqu'en septembre 2023 » (chiffres non audités). Cette société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies pour le traitement du cancer ciblant le microenvironnement tumoral enregistre en 2022 une perte nette de 15,13 millions d’euros contre 14,45 en 2021. « Comme les années précédentes, TME Pharma n'a pas généré de revenus » souligne le communiqué, soulignant que les dépenses R&D ont représenté 68% du total des coûts d'exploitation.



TME " ne s'attend pas à générer des revenus à partir des produits candidats qu'il développe jusqu'à ce qu'il signe un accord de licence ou obtienne une approbation réglementaire et commercialise ses produits ou conclue des accords de collaboration avec des tiers " affirme la société.

La publication de ces résultats financier de l'exercice 2022 non audités visent à permettre à la société de finaliser un financement avant la publication du rapport annuel 2022.