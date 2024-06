(Alliance News) - TMP Group Spa a annoncé vendredi qu'il poursuivait sa stratégie de consolidation dans le secteur des " Grands Événements ", tant au niveau national qu'international, dans le panorama du sport et du divertissement, en soutenant, pour la troisième année consécutive, l'organisation du " Giro-E 2024 ".

Le groupe TMP a supervisé la mise en œuvre de la stratégie de communication numérique pour la couverture en direct de l'ensemble de l'événement sportif, y compris le storytelling sur les canaux sociaux.

Pendant les trois semaines de l'événement, l'équipe numérique du groupe TMP a suivi le tour du Giro-E dans ses 20 étapes de Turin à Rome, contribuant à la fois à la couverture quotidienne en direct de l'événement, avec la production de temps forts, d'interviews avec les participants et de coulisses exclusives, mais aussi à travers des activités d'engagement pour divertir les utilisateurs et stimuler la participation de la communauté sur les réseaux sociaux par le biais de quiz, de sondages et de tendances du moment.

Roberto Rosati, Directeur Général du Groupe TMP, a déclaré : "La poursuite de la collaboration avec RCS Sport & Events pour le Giro-E 2024 est une source de grande fierté pour tout le Groupe TMP. Le Giro-E, l'expérience E-bike de l'historique Course Rose, représente une opportunité unique de promouvoir la durabilité et l'innovation dans le monde du cyclisme et du sport, des valeurs qui ont toujours été reconnues et partagées par TMP. Il s'agit d'un événement de premier plan qui associe l'excellence sportive durable au charme du paysage naturel italien, donnant ainsi l'occasion de partager globalement un message de sensibilisation sur l'importance du respect de l'environnement et de l'adoption de nouvelles solutions de mobilité respectueuses de l'environnement".

"Considérant donc l'importance du message et l'ère numérique dans laquelle nous vivons, nous avons pleinement profité des opportunités offertes par le Web 3.0 et de notre expertise pour impliquer au maximum les passionnés de cyclisme afin de créer un dialogue ouvert avec eux, en partageant leur passion pour le sport, le cyclisme et la nature".

L'action du groupe TMP a clôturé vendredi dans le rouge de 4,0 pour cent à 1,68 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.