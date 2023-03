Le groupe TMP annonce une croissance de ses revenus de 14% en 2022

(Alliance News) - TMP Group Spa a annoncé lundi que le conseil d'administration a examiné la valeur de production consolidée non auditée au 31 décembre 2022, qui s'élève à 6,5 millions d'euros, soit une augmentation de 14% par rapport aux 5,7 millions d'euros pro forma de 2021.

Le PDG Roberto Rosati a commenté : "Nous sommes heureux de pouvoir confirmer ce que nous avons promis lors du roadshow de pré-cotation, avec une valeur de production en hausse par rapport à 2021.C'est le résultat du travail intense et du modèle d'entreprise du groupe, dédié à la mise en œuvre de technologies dans les quatre domaines verticaux que nous présidons - Digital, Experience, Production, Technology."

"Ceci grâce à une équipe capable de concevoir et de mettre en œuvre des produits et des technologies toujours innovants, interceptant les besoins et les évolutions du contexte externe. Par ailleurs, la transparence et le partage sont des principes fondateurs de l'entreprise que nous avons toujours adoptés et que nous voulons continuer à exercer envers toutes les parties prenantes de l'entreprise afin de maintenir avec elles un écosystème vertueux caractérisé par une relation constante de connaissance et de développement mutuels. Notre engagement pour les mois à venir reste donc inchangé, avec des objectifs clairs et précis allant de l'expansion géographique à la poursuite de la croissance tant par le développement organique que par d'éventuels projets de fusion et acquisition".

Lundi, TMP Group a clôturé dans le vert de 3,0% à 10,20 euros par action.

