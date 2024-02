Tmp Group SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur des médias technologiques. La société se concentre sur la gestion de projets de positionnement, l'innovation commerciale, l'identité et la transformation numérique. Elle soutient les entreprises des secteurs de l'industrie manufacturière, de la Fin-tech, du sport et de la mode et du design. Ses divisions opérationnelles comprennent Digital, Experience, Production, Metaverse & NFT. Elle propose des services tels que la construction de l'identité de marque et la communication digitale associée, le marketing de performance, le marketing d'influence, la création de contenus graphiques et audiovisuels, la gestion d'événements, y compris digitaux et hybrides, la production, la promotion, les collaborations, le bureau de presse et les relations publiques, entre autres. La société opère à l'échelle mondiale.

Secteur Publicité et marketing