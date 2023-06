(Alliance News) - TMP Group Spa a annoncé vendredi la nomination de Mauro Coltorti au poste de directeur financier de la société.

Coltorti - un diplômé en économie de 63 ans - a fait ses preuves dans les domaines de l'administration, des finances et du contrôle. Après avoir débuté sa carrière professionnelle en tant qu'auditeur chez Price Waterhouse Cooper, il a ensuite occupé le poste de directeur administratif et financier chez Cofisa Spa, puis celui de directeur financier chez Nomura International PLC. Par la suite, il a également été senior counsel, directeur financier ainsi que freelance dans le rôle de Chief Financial Officer pour plusieurs entreprises. Enfin, avant de rejoindre le groupe TMP, M. Coltorti a travaillé en tant qu'associé fondateur et membre du conseil d'administration de Believe In Technology Srl, une société opérant dans le secteur du capital-risque et du capital-investissement.

Par ailleurs, Davide Maestri a démissionné pour des raisons personnelles de son poste de directeur général et de responsable de la maison des médias de l'entreprise.

M. Maestri a exprimé sa profonde gratitude à l'entreprise et à toute l'équipe interne : "Accompagner l'entreprise dans sa croissance au cours de ces années, dans un environnement de travail collaboratif, stimulant et gratifiant, a été un privilège et je souhaite au groupe TMP un avenir prospère.

Ni Coltorti ni Maestri ne détiennent d'actions de la société.

L'action du groupe TMP reste inchangée à 8,12 euros par action.

