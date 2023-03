Rosati, TMP Group : "Une citation éclairante qui nous ouvre de nouvelles portes".

(Alliance News) - Un peu plus d'un mois après son entrée en bourse, TPM Group Spa a parlé jeudi au Hangar21 de Via Tortona à Milan des objectifs à deux chiffres selon son plan d'affaires jusqu'en 2026, de la croissance par fusion-acquisition sur l'un de ses quatre domaines d'intérêt dans l'année, et de l'évaluation d'une expansion territoriale à l'étranger.

Le PDG, Roberto Rosati, a passé en revue les moments les plus importants de l'histoire de l'entreprise depuis sa création en 2012, rappelant les racines solides dans le monde du numérique et des technologies de l'information qui ont ensuite été appliquées au domaine de la communication.

"Nous avons réalisé combien l'expérience en direct et la technologie pouvaient apporter à la communication et, à ce moment-là, les décisions de croissance étaient importantes", a déclaré Rosati à Alliance News.

"Avec ce type de services et de projets, il était clair que nous pouvions nous engager sur la voie de l'introduction en bourse, ce qui a été très instructif d'un point de vue entrepreneurial et qui nous a permis de nous développer en peu de temps : des revenus de 6,5 millions d'euros, un Ebitda en hausse à environ 2 millions d'euros, et nous travaillons même à une expansion structurelle sur l'un de nos marchés verticaux au cours de l'année. Avec la cotation, nous créons un niveau de reconnaissance et de transparence qui nous permet d'ouvrir des portes que nous n'avions pas encore ouvertes.

"Nos activités ne manqueront certainement pas de comprendre la conception et la production de grands événements, en suivant toute la chaîne de la créativité, avec un accent sur le Metaverse - en 2024, on s'attend à ce que 14,3 millions d'appareils de réalité virtuelle soient vendus dans le monde -, les jeux - le secteur atteindra une valeur totale de 312 milliards de dollars en 2026, 339,95 milliards de dollars en 2027 et 435 milliards de dollars en 2028 -, le podcasting - dont la valeur de marché est passée de 20,14 milliards de dollars en 2022 à 25,85 milliards de dollars en 2023 - et les médias sociaux".

"Sur le marché international, nous voulons ensuite nous positionner comme un acteur clé dans les domaines de la réalité virtuelle, des NFT - au premier trimestre 2022, quelque 53 000 NFT ont été échangés, pour un volume échangé d'environ 365 millions USD - et de l'intelligence artificielle appliquée à la communication en direct et numérique."

Digital, Experience, Production and Technology-Metaverse&NFT sont les quatre divisions principales que TMP soutient dans l'industrie, la Fintech, le sport et le design dans la gestion des projets de positionnement, l'innovation commerciale, l'identité et la transformation numérique. "Nous faisons de la production d'événements, du podcasting vidéo, de la création de contenu numérique stratégique. Nous faisons beaucoup de choses qui sont basées sur la technologie et nous avons alors réalisé que nos quatre verticales devaient trouver un foyer qui nous permettrait de créer du contenu de valeur et de tout héberger en un seul endroit. C'est ainsi qu'est né Hangar21, qui nous permet de gérer plusieurs directions en même temps.

Il s'agit d'une maison de production multimédia qui se concentre verticalement sur la création de contenu et d'événements d'un niveau technique élevé, axé sur la valeur et les nouveaux médias, et qui dispose déjà de l'ensemble de la chaîne de production et de valeur permettant d'optimiser les coûts et les services.

L'élément humain et la technologie de pointe sont les caractéristiques du groupe TMP. L'entreprise est passée de huit personnes à une trentaine en un peu plus de dix ans et a encore des perspectives de croissance, tandis qu'en termes d'investissements en R&D, ceux-ci s'élevaient déjà à près d'un million l'année dernière.

"Nous sommes toujours à la recherche de talents. Nous avons établi des contacts avec des universités italiennes et étrangères afin d'aller chercher les jeunes et les nouvelles idées là où elles naissent. Au début, c'était un investissement, maintenant c'est devenu une force", a déclaré Davide Maestri, directeur général et chef de la maison des médias.

De plus, "d'après nos recherches, nous n'avons actuellement aucun concurrent direct en Italie et en Europe qui possède ces quatre divisions intégrées", a-t-il ajouté. Le groupe TMP voyage sur ses propres jambes, mais il s'appuie également sur des entreprises externes plus importantes pour collaborer à certains niveaux, et certains concurrents peuvent devenir des clients.

Dans un avenir proche, les objectifs de croissance sont à deux chiffres et la recherche de complémentarité verticale avec des entreprises qui ajoutent de la valeur, mais qui sont aussi capables de travailler ensemble, est en cours.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

