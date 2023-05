TMP Group apporte son savoir-faire Web 3.0 à l'Espagne grâce à un nouveau partenariat

(Alliance News) - TMP Group Spa a annoncé mercredi qu'il rejoignait le réseau espagnol d'entreprises appelé " Hub of Brands ", établi en 2015 à Madrid comme le premier hub vertical spécialisé dans le marketing, la technologie et l'innovation.

Le groupe TMP, qui a son propre siège à Madrid, a décidé d'apporter au hub madrilène son savoir-faire technologique dans le monde de la communication, tant numérique que physique, dans le but de construire de nouveaux projets et opportunités d'affaires avec les clients de toutes les entreprises impliquées au sein de ce hub.

C'est d'ailleurs grâce à son expertise que le groupe TMP a été choisi comme partenaire officiel du hub en tant que seule entreprise spécialisée dans le Web 3.0.

Grâce au partenariat stratégique avec le "Hub of Brands", un circuit de 25 entreprises et plus de 300 talents hyperspécialisés qui travaillent en synergie depuis un certain temps, en particulier dans les domaines du marketing numérique et de la technologie, la branche espagnole du groupe TMP entend se renforcer sur son marché de référence de manière à atteindre de nouvelles opportunités et de nouveaux clients en vue d'une expansion géographique stratégique, déjà l'un des principaux objectifs poursuivis par le groupe TMP depuis son entrée en bourse.

"Le Web 3.0 offre aujourd'hui des opportunités et des défis importants et intéressants dans un contexte qui évolue rapidement. En effet, nous devons tenir compte du fait que la transformation numérique a désormais définitivement pénétré notre entreprise et le marché, tant étranger que national", a commenté le PDG du groupe TMP, Roberto Rosati. "Le partenariat avec 'Hub of Brands' confirme également les objectifs que nous poursuivons depuis l'introduction en bourse, à savoir un développement constant de la stratégie d'entreprise et une croissance de la structure commerciale en mettant l'accent sur l'expansion géographique à l'étranger".

"Avec notre bureau de Madrid, en tant qu'acteur de référence dans le secteur des communications, nous voulons donc aider d'autres hubers à comprendre le potentiel, les défis et les implications de la nouvelle génération de technologies Internet telles que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et la blockchain."

"Pour nous, avoir l'opportunité de collaborer avec une entreprise numérique internationale de premier plan comme TMP en Italie représente un engagement envers l'excellence et s'inscrit dans notre mission de faire tomber les barrières et les frontières dans tous les aspects de notre travail", a déclaré Miguel Justribó, PDG de Hub of Brands.

"Avec leur talent pour concevoir et mettre en œuvre des technologies et des produits innovants, ainsi que leur capacité à anticiper les tendances émergentes, TMP est un acteur clé de notre écosystème de marketing collaboratif. Ensemble, nous accompagnerons les entreprises dans l'adoption de ces nouveaux modèles au sein de leurs processus de marketing et de communication."

Le cours de l'action du groupe TMP reste inchangé à 9,12 euros par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.