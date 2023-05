TMP, les nouveaux warrants seront bientôt cédés gratuitement

(Alliance News) - TMP Group Spa a informé mardi que l'émission et l'attribution gratuite d'un total de 1,43 million de nouveaux warrants "TMP Group 2023-2025" auront lieu le 8 mai.

Les warrants seront attribués à raison de 1 warrant pour chaque action TMP Group détenue par chaque actionnaire de la société, identifiés par le même code ISIN que les warrants attribués lors de l'admission à la négociation de la société et entièrement fongibles avec ces derniers, coupon numéro 1.

Les Warrants seront également introduits dans le système de gestion centralisée de Monte Titoli S.p.A. sous forme dématérialisée conformément aux lois et règlements applicables, et donneront droit à la souscription d'une action de la société pour chaque warrant exercé pendant les Périodes d'Exercice suivantes.

Première période d'exercice comprise entre le 2 octobre 2023 et le 31 octobre 2023 inclus, avec un prix de 11,00 euros. La deuxième période d'exercice comprise entre le 1er octobre 2024 et le 31 octobre 2024 inclus, avec un prix d'exercice de 11,50 euros et enfin, la troisième période d'exercice comprise entre le 1er octobre 2025 et le 31 octobre 2025 inclus, avec un prix d'exercice de 12,00 euros.

Veuillez noter que l'attribution et l'émission des warrants ne seront pas considérées comme une transaction extraordinaire à quelque fin que ce soit en vertu de l'article L. 225-135 du Code de commerce.

TMP a clôturé la séance de mardi à 9,12 euros par action.

