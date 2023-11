(Alliance News) - TMP Group Spa a annoncé mardi avoir signé un important accord commercial d'une valeur de plus de 410.000 euros.

Sur cette somme, 80% des honoraires seront facturés au cours de l'exercice. Selon l'accord, TMP s'occupera de l'ensemble du projet de communication d'un roadshow, une avant-première nationale pour l'Italie, dédié au lancement sur le marché national d'une nouvelle voiture hybride.

"Pour l'entreprise, il s'agit d'une opération significative en termes de montant et de visibilité dans le secteur automobile, un marché dans lequel le groupe TMP souhaite apporter de nouvelles solutions de communication à la pointe de la technologie", a expliqué TMP.

"Grâce à l'expertise et à l'innovation technologique déployées par les divisions Experience et Tech du groupe TMP, le roadshow offrira une expérience unique. En effet, chaque arrêt sera l'occasion pour les participants de s'immerger dans la technologie hybride de la nouvelle voiture".

La proposition de communication de TMP se concentrera sur la fusion de la créativité et de la technologie visant à changer la façon dont les gens perçoivent la voiture, en démontrant également comment la durabilité et le progrès technologique peuvent coexister en harmonie.

Roberto Rosati, PDG du groupe TMP, a déclaré : "Il s'agit du contrat le plus important de l'histoire de notre entreprise, ce qui témoigne de notre croissance constante et de la confiance que les clients nous accordent. C'est pourquoi nous sommes ravis d'avoir été sélectionnés pour le lancement de cette nouvelle voiture hybride en tant que produit innovant sur le marché.

"Les voitures hybrides représentent l'avenir de l'industrie automobile, en particulier dans le contexte économique mondial actuel qui met de plus en plus l'accent sur la protection de l'environnement et la réduction de la pollution. Dans ce secteur, les voitures hybrides offrent une solution idéale pour réduire les émissions nocives et promouvoir une voiture plus respectueuse de l'environnement. Nous sommes donc ravis de pouvoir contribuer à la promotion de cette révolution verte et de soutenir les consommateurs dans l'adoption de technologies plus durables, le tout dans le cadre d'un roadshow qui se veut une expérience immersive inoubliable pour le public.

L'action du groupe TMP est en hausse de 1,6 %, à 3,86 euros par action.

