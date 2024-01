TMS Co Ltd est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits pharmaceutiques. La société mène des activités de recherche et de développement de substances médicamenteuses candidates sur la base des résultats de la recherche et du développement des universités et d'autres institutions de recherche. Le pipeline actuel se compose de candidats médicaments ciblant l'époxyde hydrolase soluble (sEH), l'une des enzymes du corps humain. Il a été démontré que l'inhibition de la sEH a des effets anti-inflammatoires et la société développe des inhibiteurs de la sEH pour une variété de maladies inflammatoires. Le produit phare, TMS-007, a un effet anti-inflammatoire en inhibant la sEH et un effet thrombolytique en agissant sur le plasminogène, et sera développé cliniquement pour l'infarctus cérébral aigu. TMS-008, un autre produit du pipeline, est en cours de développement pour diverses maladies inflammatoires et fait actuellement l'objet d'études précliniques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale