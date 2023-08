TMT Investments Plc est une société de capital-risque. La société investit dans des entreprises technologiques dans un certain nombre de secteurs spécialisés de base et possède des investissements dans la Silicon Valley dans son portefeuille. L'objectif de la société est de générer un taux de rendement attrayant pour les actionnaires, principalement par l'appréciation du capital, en investissant principalement dans des opportunités de capital-risque et de capital-investissement dans le secteur de la technologie, des médias et des télécommunications (TMT). Elle vise à proposer des capitaux propres, des dettes et des capitaux d'investissement liés aux capitaux propres, tels que des prêts convertibles, principalement à des petites et moyennes entreprises privées, qui recherchent des capitaux pour la croissance et le développement, la consolidation ou l'acquisition, ou comme financement préalable à une offre publique initiale (IPO). La société se concentre sur l'identification d'opportunités d'investissement dans les différents segments du secteur TMT, tels que le big data/cloud, le software-as-a-service (SaaS), les places de marché, la technologie de l'éducation, le commerce électronique, la technologie financière et la technologie alimentaire.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds