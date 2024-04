Le Groupe TMX Limited exploite des marchés mondiaux et crée des communautés numériques et des solutions analytiques qui facilitent le financement, la croissance et le succès des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les secteurs de la société comprennent les solutions globales, les renseignements et l'analyse, la formation de capital, la négociation et la compensation de produits dérivés, ainsi que la négociation et la compensation d'actions et de titres à revenu fixe. Le segment Global Solutions, Insights & Analytics fournit des données sur les actions et les indices, ainsi que des ensembles de données intégrées pour les analyses propriétaires et de tiers, afin d'aider les clients à prendre des décisions en matière de négociation et d'investissement. Le segment Formation de capital comprend les activités de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX, du marché des actions et de TSX Trust. Le secteur de la négociation et de la compensation des produits dérivés comprend les activités de la Bourse de Montréal et de la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés. Le secteur de la négociation et de la compensation des actions et des titres à revenu fixe s'occupe des opérations de négociation de la Bourse de Toronto, de la Bourse de croissance TSX et de la Bourse Alpha TSX.

Secteur Opérateurs financiers et du marché des matières premières