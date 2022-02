Le Groupe TMX du Canada prévoit un produit à terme sur les cryptomonnaies pour les investisseurs institutionnels.

Le groupe, qui comptait 17 fonds négociés en bourse (ETF) de cryptomonnaies cotés à la Bourse de Toronto au 31 décembre, vise à lancer le produit à la Bourse de Montréal cette année, a déclaré John McKenzie dans une interview après que TMX a publié lundi ses résultats du quatrième trimestre.

"Plus d'investisseurs institutionnels et de courtiers (...) détiennent plus d'actifs crypto dans leurs portefeuilles ou pour leurs clients ou dans des ETF", a-t-il dit. "Dans la crypto, il y a beaucoup de volatilité des prix, donc (ils regardent) comment ils gèrent cette exposition."

TMX, l'opérateur des bourses de Toronto et de Montréal pour les produits dérivés, a inscrit le premier ETF de bitcoin au monde il y a près d'un an.

Les actifs en cryptomonnaies ont enregistré de fortes baisses ces derniers mois, les investisseurs fuyant les actifs à risque dans l'attente de hausses de taux d'intérêt par les banques centrales. Ils ont récupéré une partie de ces pertes au cours des dernières semaines.

TMX réagit à une augmentation générale de l'intérêt des investisseurs et des entreprises pour les cryptomonnaies. Lundi, KPMG au Canada a ajouté le bitcoin et l'ethereum à sa trésorerie d'entreprise, qualifiant les cryptomonnaies de "classe d'actifs en voie de maturation à laquelle les investisseurs s'exposent de plus en plus" et a déclaré s'attendre à ce qu'elles deviennent "une partie régulière du panorama des actifs."

La plateforme de négociation en ligne Wealthsimple, qui propose actuellement la négociation de cryptomonnaies, a déclaré à Reuters qu'elle visait à terme à permettre leur utilisation dans le monde réel.

TMX ne calque pas le produit à terme sur une autre offre, mais la réglementation existante sur les produits à terme devrait le couvrir, a déclaré McKenzie, ajoutant que la société ne prévoit pas actuellement de le proposer aux investisseurs particuliers.

Le Groupe TMX a déclaré un bénéfice ajusté de 1,77 $ CA par action pour le quatrième trimestre, contre 1,43 $ CA il y a un an, et a augmenté son dividende trimestriel de 8 % pour le porter à 83 cents canadiens.