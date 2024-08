Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 8 août 2024) - Le Groupe TMX (TSX: X) a annoncé aujourd'hui les résultats de l'activité de financement à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV) pour le mois de juillet 2024.

En juillet 2024, la TSX a accueilli 10 nouveaux émetteurs, comparativement à 12 le mois précédent et à 17 en juillet 2023. Parmi les nouvelles inscriptions, on compte sept fonds négociés en bourse (FNB), une société du secteur des produits et services destinés à l'industrie, une société minière et une société d'acquisition à vocation spécifique. Le total du financement réuni en juillet 2024 est en baisse de 90 % par rapport au mois précédent et de 10 % par rapport à juillet 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2024 s'est établi à 17, comparativement à 56 le mois précédent et à 38 en juillet 2023.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le nombre d'opérations facturées par la TSX, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tmx.com/resource/fr/440

En juillet 2024, la TSXV a accueilli trois nouveaux émetteurs, comparativement à cinq le mois précédent et à neuf en juillet 2023. Ces trois nouvelles inscriptions concernaient des sociétés minières. Le total du financement réuni en juillet 2024 est en hausse de 21 % par rapport au mois précédent et de 84 % par rapport à juillet 2023. Le nombre total d'opérations de financement réalisées en juillet 2024 s'est établi à 93, comparativement à 94 le mois précédent et à 86 en juillet 2023.

Les statistiques de négociation consolidées du Groupe TMX pour juillet 2024 sont affichées au www.tmx.com.

Bourse de Toronto

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Émetteurs inscrits 1 816 1 808 1 815 Nouveaux émetteurs inscrits 10 12 17 PAPE 8 12 14 Émetteurs provenant de la TSXV 2 0 1 Émissions inscrites 2 468 2 469 2 493 Financement réuni dans le cadre de PAPE 285 538 675 $ 168 156 016 $ 28 971 720 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 57 816 366 $ 2 587 512 865 $ 348 780 094 $ Financement supplémentaire réuni 0 $ 811 308 400 $ 1 820 868 $ Total du financement réuni 343 355 041 $ 3 566 977 281 $ 379 572 682 $ Nombre total d'opérations de financement 17 56 38 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 629 996 293 702 $ 4 387 880 547 804 $ 4 086 883 727 798 $

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 86 82 +4,9 PAPE 78 70 +11,4 Émetteurs provenant de la TSXV 7 9 -22,2 Financement réuni dans le cadre de PAPE 674 834 527 $ 414 898 460 $ +62,7 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires 8 889 484 137 $ 4 143 053 815 $ +114,6 Financement supplémentaire réuni 991 424 800 $ 1 254 925 588 $ -21,0 Total du financement réuni 10 555 743 464 $ 5 812 877 863 $ +81,6 Nombre total d'opérations de financement 249 237 +5,1 Capitalisation boursière des émissions inscrites 4 629 996 293 702 $ 4 086 883 727 798 $ +13,3

Bourse de croissance TSX **

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Émetteurs inscrits 1 881 1 893 1 908 Nouveaux émetteurs inscrits 3 5 9 PAPE 0 1 4 Émetteurs passés à la TSX 2 0 1 Émissions inscrites 1 953 1 967 2 001 Financement réuni dans le cadre de PAPE 0 $ 308 500 $ 1 280 000 $ Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1) 154 413 491 $ 34 323 158 $ 27 938 491 $ Financement supplémentaire réuni 317 840 380 $ 354 811 530 $ 227 831 744 $ Total du financement réuni 472 253 871 $ 389 443 188 $ 257 050 235 $ Nombre total d'opérations de financement 93 94 86 Capitalisation boursière des émissions inscrites 78 834 612 267 $ 78 565 573 363 $ 77 832 217 190 $

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Nouveaux émetteurs inscrits 29 38 -23,7 PAPE 9 25 -64,0 Émetteurs passés à la TSX 7 9 -22,2 Financement réuni dans le cadre de PAPE 2 954 000 $ 10 101 350 $ -70,8 Financement réuni dans le cadre de placements secondaires(1) 499 049 394 $ 716 083 514 $ -30,3 Financement supplémentaire réuni 1 962 978 948 $ 2 030 302 285 $ -3,3 Total du financement réuni 2 464 982 342 $ 2 756 487 149 $ -10,6 Nombre total d'opérations de financement 665 732 -9,2 Capitalisation boursière des émissions inscrites 78 834 612 267 $ 77 832 217 190 $ +1,3

** Comprend NEX (ne s'applique pas aux nouveaux émetteurs inscrits, aux PAPE et aux financements réunis dans le cadre de PAPE).

(1) Les placements secondaires comprennent les émissions d'actions sur le capital autorisé et les reclassements au moyen de prospectus.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et ne visent pas à donner des conseils en matière de placement ou de négociation, des conseils financiers ou des conseils de toute autre nature. Les données comparatives ont été mises à jour en fonction des corrections connues.

Le Groupe TMX souhaite la bienvenue aux nouvelles sociétés inscrites en juillet 2024 :

Bourse de Toronto

Nom de l'émetteur Symbole Brompton International Cash Flow Kings ETF KNGX CEMATRIX Corporation CEMX Fonds d'obligations sans restriction mondiales CI CUBD FNB actif mondial aurifère Dynamique DXAU FNB actif d'occasions minières Dynamique DXMO FNB actif immobilier mondial Dynamique DXRE iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD-Hedged) XSPC iShares S&P 500 3% Capped Index ETF XUSC IsoEnergy Ltd. ISO Mercer Park Opportunities Corp. SPAC.V

Bourse de croissance TSX

Nom de l'émetteur Symbole Florida Canyon Gold Inc. FCGV RUA Gold Inc. RUA Treasury Metals Inc. TML

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques qui appuient le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, la Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, TMX Trayport et TMX VettaFi, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Singapour et Vienne. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur le réseau X : @TMXGroup.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/219282