Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 7 août 2024) - Groupe TMX Limitée (TSX: X) a annoncé aujourd'hui les statistiques de négociation de juillet 2024 pour ses marchés, soit la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX (Alpha), y compris Alpha-X et Alpha DRK, et la Bourse de Montréal (MX).

Ensemble des marchés boursiers de TMX *

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Volume 9 566 676 904 10 341 370 153 8 565 762 248 Valeur 240 624 629 057 $ 263 967 525 088 $ 196 663 754 575 $ Opérations 19 671 959 19 321 346 17 089 260 Moyennes quotidiennes Volume 434,8 M 517,1 M 428,3 M Valeur 10 937,5 M$ 13 198,4 M$ 9 833,2 M$ Opérations 894 180 966 067 854 463

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Volume 75 001 855 724 73 671 633 899 +1,8 Valeur 1 716 393 541 580 $ 1 600 342 945 570 $ +7,3 Opérations 143 174 399 148 999 736 -3,9 Moyennes quotidiennes Volume 506,8 M 504,6 M +0,4 Valeur 11 597,3 M$ 10 961,3 M$ +5,8 Opérations 967 395 1 020 546 -5,2

Bourse de Toronto

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Volume 6 424 969 707 7 191 796 447 5 775 734 272 Valeur 224 906 701 118 $ 248 122 020 358 $ 183 594 387 955 $ Opérations 17 454 025 17 124 399 15 090 757 Indice composé S&P/TSX à la fermeture^ 23 110,81 21 875,79 20 626,64 Moyennes quotidiennes Volume 292,0 M 359,6 M 288,8 M Valeur 10 223,0 M$ 12 406,1 M$ 9 179,7 M$ Opérations 793 365 856 220 754 538

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Volume 49 274 263 763 49 673 920 278 -0,8 Valeur 1 603 485 362 344 $ 1 498 618 495 092 $ +7,0 Opérations 126 548 814 132 333 391 -4,4 Moyennes quotidiennes Volume 332,9 M 340,2 M -2,1 Valeur 10 834,4 M$ 10 264,5 M$ +5,6 Opérations 855 060 906 393 -5,7

Bourse de croissance TSX *

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Volume 2 273 002 890 2 322 932 501 1 961 468 902 Valeur 988 296 863 $ 956 829 536 $ 952 147 673 $ Opérations 615 191 567 024 536 052 Indice composé S&P/TSX de croissance à la fermeture^ 582,58 569,82 627,52 Moyennes quotidiennes Volume 103,3 M 116,1 M 98,1 M Valeur 44,9 M$ 47,8 M$ 47,6 M$ Opérations 27 963 28 351 26 803

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Volume 18 781 877 515 17 339 347 771 +8,3 Valeur 7 696 836 202 $ 8 454 658 456 $ -9,0 Opérations 4 609 450 4 854 305 -5,0 Moyennes quotidiennes Volume 126,9 M 118,8 M +6,9 Valeur 52,0 M$ 57,9 M$ -10,2 Opérations 31 145 33 249 -6,3

Bourse Alpha TSX

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Volume 853 714 702 812 907 300 828 559 074 Valeur 14 262 694 262 $ 14 465 738 436 $ 12 117 218 947 $ Opérations 1 559 854 1 589 790 1 462 451 Moyennes quotidiennes Volume 38,8 M 40,6 M 41,4 M Valeur 648,3 M$ 723,3 M$ 605,9 M$ Opérations 70 902 79 490 73 123

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Volume 6 889 096 832 6 658 365 850 +3,5 Valeur 103 390 089 439 $ 93 269 792 022 $ +10,9 Opérations 11 819 597 11 812 040 +0,1 Moyennes quotidiennes Volume 46,5 M 45,6 M +2,1 Valeur 698,6 M$ 638,8 M$ +9,4 Opérations 79 862 80 904 -1,3

Alpha-X et Alpha DRK **

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Volume 14 989 605 13 733 905 s. o. Valeur 466 936 814 $ 422 936 758 $ Opérations 42 889 40 133 Moyennes quotidiennes Volume 0,7 M 0,7 M s. o. Valeur 21,2 M$ 21,1 M$ Opérations 1 950 2 007

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Volume 56 617 614 s. o. s. o. Valeur 1 821 253 595 $ Opérations 196 538 Moyennes quotidiennes Volume 0,4 M s. o. s. o. Valeur 12,3 M$ Opérations 1 328

Bourse de Montréal

Juillet 2024 Juin 2024 Juillet 2023 Volume de dérivés (contrats) 14 198 861 15 395 390 12 610 946 Intérêt en cours (contrats) 18 277 536 17 231 723 14 875 310

Cumul depuis le début de l'exercice

2024 2023 Variation (%) Volume (contrats) 106 665 955 98 069 606 +8,8 Intérêt en cours (contrats) 18 277 536 14 875 310 +22,9

* Comprend NEX

** La négociation sur Alpha-X et Alpha DRK a commencé le 6 novembre 2023.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué sont fournis à titre informatif seulement et ne visent pas à donner des conseils en matière de placement ou de négociation, des conseils financiers ou des conseils de toute autre nature. Toutes les données sont en date du 31 juillet 2024. Étant donné que le règlement de certaines opérations n'est pas effectué à la date de l'opération, les chiffres peuvent changer d'ici à ce que toutes les opérations du mois de juillet aient été réalisées. Les données comparatives ont été mises à jour en fonction des corrections connues apportées aux opérations.

^ Les indices S&P/TSX sont des produits de S&P Dow Jones Indices LLC (« SPDJI ») et de TSX Inc. (la « TSX »). Standard & Poor'sMD et S&PMD sont des marques déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »), Dow JonesMD est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et TSXMD est une marque déposée de TSX Inc. SPDJI, Dow Jones, S&P et TSX ne soutiennent, ne cautionnent, ne vendent, ni ne promeuvent aucun produit fondé sur les indices, ne font aucune déclaration quant au bien-fondé d'un placement dans un tel produit et ne peuvent être tenues responsables d'erreurs, d'omissions ou d'interruptions touchant les indices ou les données y afférentes.

