Toast, Inc. est une plateforme technologique de bout en bout basée sur le cloud, conçue spécialement pour la communauté des restaurateurs. La plateforme de la société fournit une suite de logiciels en tant que service (SaaS), des produits, des solutions technologiques financières, y compris le traitement intégré des paiements, du matériel de qualité restaurant, et un large écosystème de partenaires tiers. La société fournit à ses clients une plateforme unique qui leur donne les outils et les fonctionnalités dont ils ont besoin pour gérer leur entreprise au niveau des points de vente (POS), des opérations de restauration, de la commande et de la livraison numériques, du marketing et de la fidélisation, et de la gestion des équipes. Cette suite de produits logiciels et matériels est intégrée aux solutions de technologie financière, qui comprennent le traitement des paiements et d'autres produits. La société sert de système d'exploitation pour les restaurants, reliant les opérations de l'avant et de l'arrière de la maison à travers les canaux de restauration, de vente à emporter et de livraison. Elle exploite environ 48 000 restaurants.

Secteur Logiciels