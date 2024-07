Tobii Dynavox AB est une société basée en Suède qui développe et vend des technologies d'assistance à la communication. Les produits de la société permettent à leurs utilisateurs d'améliorer leur qualité de vie et d'être plus indépendants. La technologie offre une gamme de solutions, y compris des appareils de communication spécialement conçus, contrôlés par des mouvements oculaires ou des écrans tactiles, ainsi qu'une variété d'applications logicielles pour la communication et l'éducation spécialisée. Tobii Dynavox propose des solutions qui, en plus des logiciels et des appareils de communication, consistent également à aider les prescripteurs à tester les utilisateurs, à les aider à obtenir un remboursement et à leur fournir une assistance pour qu'ils puissent démarrer et apprendre à utiliser les solutions. La société est présente dans le monde entier.

Secteur Matériels et logiciels intégrés