TOD'S S.p.A. : Techniquement solide 02/08/2021 | 18:04 Nicolas Chéron 02/08/2021 | 18:04 achat En cours

Cours d'entrée : 55.55€ | Objectif : 69.85€ | Stop : 50.55€ | Potentiel : 25.74% La valeur TOD'S S.p.A. présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 69.85 €. Synthèse TOD'S S.p.A. représente actuellement 5.80 % du portefeuille Investisseur Europe PEA. Une position a été ouverte le 10/05/2021 au cours de 39.96 €. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur Europe PEA géré par Zonebourse.com.

Points forts Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la hausse.

L'opinion des analystes s'est fortement améliorée au cours des quatre derniers mois.

Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles La rentabilité de l'activité est un point faible conséquent pour l'entreprise.

L'entreprise présente une situation financière d'endettement tendue et ne dispose pas de marges d'investissement importantes.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Le consensus des opinions des analystes ressort largement négatif.

L'objectif de cours moyen des analystes limite le potentiel d'appréciation.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Sous-secteur Chaussures - Autres Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. TOD'S S.P.A. 86.05% 2 079 PUMA SE 12.16% 18 365 DECKERS OUTDOOR CORPORATION 43.26% 11 365 CROCS, INC. 116.74% 8 473 DR. MARTENS PLC 0.00% 6 021 ALPARGATAS S.A. 22.52% 5 354 RELAXO FOOTWEARS LIMITED 41.74% 3 842 POU CHEN CORPORATION 12.42% 3 722 YUE YUEN INDUSTRIAL (HOLDIN.. 1.61% 3 401 BATA INDIA LIMITED 2.52% 2 798 GEOX S.P.A. 46.35% 352

Données financières EUR USD CA 2021 781 M 927 M - Résultat net 2021 -32,1 M -38,1 M - Dette nette 2021 384 M 456 M - PER 2021 -54,8x Rendement 2021 0,09% Capitalisation 1 752 M 2 079 M - VE / CA 2021 2,74x VE / CA 2022 2,45x Nbr Employés 4 445 Flottant 14,8% Prochain événement sur TOD'S S.P.A. 08/09/21 Premier semestre 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ALLEGER Nombre d'Analystes 15 Dernier Cours de Cloture 52,95 € Objectif de cours Moyen 37,92 € Ecart / Objectif Moyen -28,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Andrea della Valle Vice Chairman & Co-Chief Executive Officer Umberto Macchi di Cellere Chief Executive Officer & Executive Director Diego della Valle Chairman & President Emilio Macellari Chief Financial Officer & Executive Director Luca Cordero di Montezemolo Independent Non-Executive Director