TOD'S : Stifel abaisse son objectif de cours

Le 03 octobre 2023

Stifel maintient sa recommandation 'conserver' sur Tod's avec un objectif de cours abaissé de 43 à 40 euros, pour tenir compte d'une réduction de 2% de ses projections d'EBIT 2023-25 pour le fabricant italien de chaussures de luxe.



'Tod's a profité de sa surexposition aux marchés en croissance rapide au premier semestre, à savoir l'Europe et la Chine, ainsi que de faibles attentes concernant son profil de croissance et de redressement des bénéfices', souligne le broker.



Mais les vents favorables sur ces marchés se normalisant et l'incertitude macro pour le premier semestre 2024 montant, Stifel voit maintenant 'du risque à la hausse limité pour les profits de Tod's et du potentiel de progression plus important ailleurs dans sa couverture'.



