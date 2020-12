Tod's : UBS relève son conseil sur le titre

UBS a relevé sa recommandation sur la marque de luxe italienne Tod's de 'vendre' à 'neutre', tout en augmentant son objectif de cours, en s'attendant à une hausse l'année prochaine.



Dans une note aux clients, l'analyste s'attend maintenant à ce que la société devienne rentable en 2022, un an avant sa précédente prévision de 2023, ce qui l'a incitée à augmenter son objectif de cours de 18 euros à 29,5 euros.



UBS a souligné les ' mesures positives ' prises par le groupe, telles que l'introduction d'un nouveau logo Tod's par le nouveau directeur de la création, parallèlement à une révision de sa base de coûts, avec 2021 attendue inférieure à 2020, et un remaniement du canal de vente en gros.



