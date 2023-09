La valeur du jour en Europe - Tod's droit dans ses bottes

Au lendemain d'une séance difficile pour le luxe en Europe, Tod's s'adjuge 3,23% à 39,04 euros à la Bourse de Milan. Le groupe de mode italien a dégagé au titre du premier semestre un résultat net part du groupe de 30,9 millions d'euros contre 755 000 euros un an plus tôt. Le bénéfice d'exploitation s'établit à 60,3 millions d'euros, en amélioration de 70%. L'Ebitda est ressorti à 138,8 millions d'euros, en hausse de 19 %, avec une marge de 24,4 % sur les ventes. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a grimpé de 21,7%, à 569,1 millions d'euros.



Toutes les catégories de produits ont enregistré une croissance à deux chiffres.



Stifel met en avant "la forte amélioration du résultat d'exploitation sur le semestre "et indique que "l'accumulation des stocks devrait se normaliser au second semestre".



Le broker précise par ailleurs qu'un nouveau directeur de la création devrait être annoncé d'ici la fin de l'année alors que les commentaires sur le commerce actuel sont mitigés compte tenu de la "faible reprise en Chine continentale".



De son côté, le directeur général de Tod's, Diego Della Valle, a précisé dans un communiqué : "La solidité des résultats du groupe, la bonne qualité de l'équipe de direction et l'excellent retour sur les prochaines collections me rendent confiant sur nos résultats futurs, en termes de croissance des ventes et de rentabilité".



Le secteur du luxe avait nettement reculé à la suite de déclarations du président de Richemont, Johann Rupert. Ce dernier avait indiqué à Bloomberg que l'inflation commençait à affecter la demande pour les biens de luxe en Europe alors même que la croissance dans le secteur ralentit en Chine et aux Etats-Unis.