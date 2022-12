Le fondateur de Tod's abandonne son projet de retirer la société de la cote

DeVa Finance, la société holding de la famille fondatrice Della Valle, a déclaré qu'elle ne procéderait pas à une opération qui pourrait être considérée comme hostile ou du moins "non favorable au marché".

Le fondateur et président du conseil d'administration de Tod's, Diego Della Valle, et son frère Andrea avaient proposé de racheter les autres investisseurs à 40 euros par action, mais cela n'a pas réussi à obtenir le soutien requis de 90 %. Ils avaient comme alternative d'essayer de retirer la société de la cote via une fusion avec DeVa Finance.

"Nous avons noté que certains de nos actionnaires estimaient que la valeur du groupe Tod's était nettement supérieure à notre évaluation et préféraient rester en possession de leurs actions", a déclaré Della Valle dans un communiqué.