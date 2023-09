Tod's SpA est une société holding basée en Italie. La société, par le biais de ses filiales, est principalement engagée dans la création, la production et la distribution de chaussures, d'articles de maroquinerie et d'accessoires, de vêtements. La société opère dans le secteur du luxe sous des marques telles que TOD'S, ROGER VIVIER, HOGAN et FAY. La société produit des chaussures et des articles de maroquinerie dans ses usines, avec une sous-traitance partielle à des ateliers spécialisés. La Société propose ses produits aux clients par le biais d'un réseau de magasins spécialisés. La société s'appuie sur environ trois canaux : les magasins gérés directement (DOS), les points de vente franchisés, ainsi qu'une série de magasins multibandes indépendants sélectionnés. La marque TOD'S propose des chaussures et des articles de maroquinerie de luxe. La marque ROGER VIVIER propose des chaussures, des sacs à main, de la petite maroquinerie, des bijoux, ainsi que des lunettes de soleil. La marque HOGAN propose des collections de chaussures pour femmes, hommes, enfants, ainsi que de l'artisanat divers articles de maroquinerie. La marque FAY propose une gamme de vêtements décontractés pour hommes et femmes.

Secteur Chaussures