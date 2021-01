Tod's : en repli malgré des ventes meilleures que prévu

Tod's a enregistré des chiffres de ventes meilleurs que prévu, mais ses actions sont en repli en raison de ce que les analystes ont décrit comme 'un faible niveau de visibilité'. Le titre est en baisse de 3% à Milan après cette annonce.



Les ventes consolidées ont atteint 637,2 millions d'euros l'année dernière, en baisse de 30,4% par rapport à 2019, a indiqué le fabricant italien de mocassins en cuir dans un communiqué.



Au quatrième trimestre, les ventes sont tombées à 184,5 millions d'euros, soit une baisse de 22,6 % par rapport à l'année précédente. Le chiffre était toutefois supérieur de 1 % au consensus.



'Bien que la performance soit encore très en retard sur le secteur, il convient de noter que Tod's a la plus forte exposition à l'Europe (57% des ventes en 2019, contre 36% pour le secteur) et est donc le plus touché par les fermetures de magasins', ont déclaré les analystes d'UBS.



L'analyste ne s'attendait pas à voir ses bénéfices augmenter étant donné les faibles niveaux de visibilité actuels.



