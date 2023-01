Tod's, les ventes de 2022 dépassant le milliard dépassent les niveaux pré-pandémiques

(Alliance News) - Le conseil d'administration de Tod's Spa a approuvé mercredi le chiffre d'affaires préliminaire du groupe pour l'exercice 2022, faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé de 1,00 milliard d'euros, en hausse de 14 % par rapport aux 883,8 millions d'euros de 2021.

Ce montant est également supérieur de 10 % au chiffre de 2019 avant la pandémie, indique la société.

L'impact des devises a été positif, explique Tod's dans une note, notamment pour les marques Tod's et Roger Vivier, qui sont les plus présentes à l'étranger ; à taux de change constant, les revenus s'élèvent à 984,2 millions d'euros, en hausse de 11% par rapport à 2021.

Diego Della Valle, président et CEO du groupe, a déclaré : "Nous récoltons les premiers résultats qui sont le fruit de la stratégie à moyen terme que nous avons lancée et qui a pour principal objectif d'augmenter la valeur patrimoniale du groupe et de chaque marque individuelle, en allouant tous les investissements nécessaires pour atteindre ce résultat. Nous sommes heureux de constater que les clients apprécient de plus en plus la très haute qualité de nos produits, leur caractère artisanal et leur style de vie italien emblématique avec une forte valeur créative".

"Nous poursuivons la politique de développement du réseau de distribution, avec l'ouverture de nouveaux magasins sélectionnés également sur de nouveaux marchés, et nous voulons améliorer soigneusement la croissance organique. Nous développons également de plus en plus notre équipe de marketing et de communication, en mettant l'accent sur le monde numérique, afin de nous rapprocher des jeunes clients. Compte tenu de l'excellent début de saison dans nos magasins et du solide carnet de commandes pour la saison à venir, nous sommes très confiants quant aux résultats futurs du groupe", a-t-il conclu.

Tod's a clôturé dans le vert mercredi, en hausse de 0,4 pour cent à 32,38 euros par action.

