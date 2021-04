Tod's : l'entrée de Chiara Ferragni au conseil fait grand bruit

Chiara Ferragni est une entrepreneuse numérique italienne de 33 ans qui compte plus de 23 millions de followers sur son compte Instagram où elle partage des conseils de mode et de style, tout en sensibilisant aux questions sociales.

"Nous sommes sûrs que les connaissances de Chiara sur le monde des jeunes, combinées à l'expérience des autres membres du conseil d'administration, pourront construire des réflexions axées sur la solidarité envers les autres, avec un fort accent sur les jeunes générations, qui, aujourd'hui plus que jamais, ont besoin d'être écoutées", a déclaré Tod's.

Tod's, connu pour ses mocassins, a lancé une nouvelle stratégie fin 2017 pour dépoussiérer ses marques et attirer des consommateurs plus jeunes, mais la pandémie de COVID-19 a entravé ses efforts. Ses ventes ont chuté de près d'un tiers en 2020 en raison des confinements et de l'effondrement du tourisme, marquant la cinquième année consécutive de baisse des ventes annuelles.

"L'entrée de Ferragni au conseil d'administration de Tod's entraînera une augmentation de la visibilité de la marque, et les investisseurs espèrent qu'elle contribuera à pousser les ventes du groupe sur le marché difficile actuel", a déclaré un trader basé à Milan.

Les générations Z et Y, nées après 1995, représenteront environ deux tiers de la demande totale dans le secteur du luxe en 2025, contre environ 45% en 2019, a indiqué le cabinet de conseil Bain dans ses dernières estimations.

"Les connaissances de Chiara sur le monde des jeunes sont précieuses", a déclaré Diego Della Valle, fondateur de Tod's et principal actionnaire.