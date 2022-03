Japon-Quatre morts après le séisme de magnitude 7,4 dans le nord-est

Données financières JPY USD EUR CA 2022 1 987 Mrd 16 772 M 15 240 M Résultat net 2022 -47 000 M -397 M -360 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 -7,84x Rendement 2022 4,74% Capitalisation 369 Mrd 3 113 M 2 829 M Capi. / CA 2022 0,19x Capi. / CA 2023 0,17x Nbr Employés 24 717 Flottant - Graphique TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 5 Dernier Cours de Cloture 738,00 JPY Objectif de cours Moyen 820,00 JPY Ecart / Objectif Moyen 11,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Kojiro Higuchi MD & Deputy GM-Thermal Nuclear Power Jiro Masuko Chairman Shunji Yamamoto Executive Officer & Manager-Yamagata Branch Shiro Kondo Independent Outside Director Ikuko Miyahara Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) TOHOKU ELECTRIC POWER COMPANY, INCORPORATED -11.27% 3 060 NEXTERA ENERGY -11.62% 160 906 DUKE ENERGY CORPORATION 1.02% 82 083 SOUTHERN COMPANY -0.09% 72 795 IBERDROLA, S.A. -6.11% 68 528 DOMINION ENERGY, INC. 2.80% 65 664