TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION est une société japonaise spécialisée dans la production de contenus. La société opère dans cinq secteurs d'activité. Le secteur de la production publicitaire est impliqué dans la production de messages commerciaux et la promotion des ventes. Le secteur de la production de contenu est engagé dans la production numérique, la production de films et de programmes, la production de la version japonaise, la gestion de l'école de vidéo, ainsi que la production coordonnée à l'étranger de la production de CM. Le secteur des médias s'occupe de l'exploitation des chaînes de communication par satellite (CS) et de diffusion par satellite (BS), de l'achat de programmes, de l'organisation et de l'externalisation des travaux liés à la radiodiffusion. Le segment Propriété est engagé dans la co-planification et la production de contenus vidéo, les activités de droits d'auteur, ainsi que la distribution de salles de cinéma et de télévision. Le segment de la vente de produits concerne l'exploitation de supermarchés et la vente de supports vidéo.