TOKAI Corp. fournit principalement des services de santé et de vie, des services de distribution et des services environnementaux. La société opère dans trois secteurs d'activité. Le segment des services de vie saine est engagé dans des entreprises liées aux hôpitaux qui entreprennent des activités périphériques telles que la fourniture de linge dans les institutions médicales et les établissements de soins infirmiers, les entreprises d'argenterie qui louent des fournitures de soins infirmiers, les entreprises de restauration qui confient le service de repas dans les institutions médicales. Le segment des services de distribution est présent dans le secteur des pharmacies de distribution, qui exploite la pharmacie Tanpopo, et dans le secteur de la vente en gros de produits pharmaceutiques. Le segment des services environnementaux est engagé dans l'activité de location de peaux qui loue et vend des produits de contrôle de la poussière, l'activité de gestion du nettoyage des bâtiments qui confie des services de nettoyage et de sécurité à diverses installations, et l'activité de vente d'énergie qui utilise la lumière du soleil. La société est également active dans le domaine de la fourniture d'informations.