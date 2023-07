Les assureurs qui font encore partie d'une coalition soutenue par les Nations unies pour lutter contre le changement climatique sont prêts à assouplir les conditions d'adhésion à l'alliance, après un récent exode de membres, selon deux personnes au fait des discussions.

La Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), réunie par les Nations Unies, est prête à supprimer le délai de six mois imposé aux membres pour publier leurs objectifs en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que d'autres changements visant à rendre l'adhésion moins contraignante, ont déclaré les sources.

L'espoir est de "stabiliser le navire" et de créer un espace pour que les anciens membres puissent envisager de revenir plus tard, ont-elles déclaré.

La NZIA a perdu plus de la moitié de ses membres, dont AXA, Lloyd's of London et Tokio Marine, depuis que les procureurs généraux de 23 États américains dirigés par des républicains ont envoyé, le 15 mai, une lettre demandant des informations sur l'adhésion des assureurs et menaçant de poursuites judiciaires.

Les procureurs généraux ont déclaré que l'obligation faite aux membres de la NZIA de publier et d'atteindre des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre semblait violer les lois antitrust et que les actions de l'alliance avaient entraîné une hausse des coûts d'assurance et d'autres coûts pour les consommateurs.

Lancée en 2021 pour stimuler les efforts des assureurs en vue d'atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050 dans leurs portefeuilles de souscription, la NZIA est l'une des coalitions sectorielles regroupées au sein de l'Alliance financière pour le net zéro de Glasgow (GFANZ).

La NZIA compte aujourd'hui 12 membres, alors qu'elle en comptait 30 à son apogée. D'autres alliances GFANZ ont également subi des pressions politiques américaines, mais n'ont pas vu beaucoup de membres partir.

INQUIÉTUDE QUANT À D'ÉVENTUELLES MODIFICATIONS DES RÈGLES

Le "protocole de définition des objectifs" de la NZIA, publié en janvier, exigeait des assureurs qu'ils publient leurs objectifs initiaux de réduction des émissions pour 2030 avant la fin juillet, ou dans les six mois suivant leur adhésion pour les nouveaux venus, et qu'ils fassent ensuite état de leurs progrès par rapport à ces objectifs chaque année.

Mais les membres restants, parmi lesquels le britannique Aviva, l'italien Generali et le sud-coréen Shinhan Life, veulent éviter que les assureurs publient leurs objectifs simultanément, ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles accusations de collaboration anticoncurrentielle, a déclaré la première source, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat en raison du caractère sensible de la question.

Un porte-parole de la NZIA s'est refusé à tout commentaire.

La possibilité de règles plus souples a été accueillie avec inquiétude par les défenseurs de l'environnement, qui estiment que les assureurs ne font déjà pas assez pour réduire les émissions et qu'une action collective agressive est nécessaire.

"Les exigences et les attentes de la NZIA à l'égard de ses membres sont très minimes depuis le début", a déclaré Peter Bosshard, coordinateur de la campagne Insure our Future (Assurer notre avenir).

"La fixation d'objectifs est la seule chose qui reste", a-t-il ajouté. Sans ces exigences, "la NZIA deviendrait simplement un autre forum de discussion de l'industrie".

D'autres propositions sont à l'étude, notamment celle de faire de l'alliance un forum plus large où les organismes du secteur de l'assurance participeraient à des domaines tels que les meilleures pratiques en matière de fixation d'objectifs, a déclaré la première source.

Les changements en cours de discussion n'ont pas été finalisés, ont déclaré les sources, et on ne sait pas exactement comment l'alliance traitera les assureurs qui traînent les pieds pour publier leurs objectifs. (Reportage de Tommy Reggiori Wilkes ; Rédaction de Greg Roumeliotis, Simon Jessop et Emelia Sithole-Matarise)