Tokio Marine choisit Goldman et Jefferies pour vendre son unité d'assurance-vie d'Asie du Sud-Est pour 1 milliard de dollars - sources

L'assureur japonais Tokio Marine Holdings a choisi Goldman Sachs et Jefferies pour travailler sur la vente de son activité d'assurance-vie en Asie du Sud-Est, d'une valeur d'un milliard de dollars, ont déclaré deux sources ayant connaissance de la transaction.

La société cotée à Tokyo se prépare à lancer un processus de vente dans les deux prochains mois, selon l'une des sources, qui a refusé d'être identifiée en raison du caractère privé de l'affaire.

La vente pourrait porter sur les activités d'assurance vie de Tokio Marine en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande, a précisé l'autre source.

Le plan de vente est encore en cours de discussion et n'a pas été finalisé, a averti la première source.

Tokio Marine, Goldman Sachs et Jefferies se sont refusés à tout commentaire.

Le plan de vente intervient alors que Tokio Marine revoit ses activités afin d'accroître sa rentabilité. L'assureur tokyoïte a été actif dans le domaine des fusions et acquisitions, avec notamment la vente de la division construction américaine de Tokio Marine Highland à Intact Insurance Group l'année dernière.

La société cherche également à se développer organiquement. Elle s'est développée au Canada en lançant une nouvelle unité d'assurance dommages l'année dernière.

Fondée en 1879, Tokio Marine a été la première compagnie d'assurance non-vie du Japon et a commencé à se développer à l'étranger par le biais d'opérations de souscription directe à Londres, Paris et New York un an plus tard, selon son site web.

Elle propose aujourd'hui des assurances vie et non-vie dans 46 pays en plus du Japon. Les activités internationales ont contribué à 54 % de ses bénéfices, selon son site web.

Les actions de Tokio Marine ont augmenté de 12,6 % depuis le début de l'année, ce qui lui confère une valeur de marché de 45,5 milliards de dollars à la date de jeudi, selon les données de Refinitiv.