Tokio Marine : Credit Suisse pourrait comptabiliser des charges liées à Greensill

Données financières JPY USD EUR CA 2021 5 433 Mrd 49 754 M 41 681 M Résultat net 2021 214 Mrd 1 960 M 1 642 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 19,5x Rendement 2021 4,26% Capitalisation 3 831 Mrd 35 132 M 29 391 M Capi. / CA 2021 0,71x Capi. / CA 2022 0,69x Nbr Employés 41 101 Flottant 95,8% Graphique TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. Tendances analyse technique TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 6 173,85 JPY Dernier Cours de Cloture 5 520,00 JPY Ecart / Objectif Haut 28,6% Ecart / Objectif Moyen 11,8% Ecart / Objectif Bas -9,42% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Satoru Komiya President, Group CEO & Representative Director Tsuyoshi Nagano Chairman Susumu Harada Managing Executive Officer & Head-Group IT Kenji Okada MD, Head-Compliance & Legal Affairs Akio Mimura Independent Outside Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. 3.99% 35 132 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 27.68% 41 890 THE TRAVELERS COMPANIES 12.04% 39 666 THE ALLSTATE CORPORATION 6.68% 35 055 SAMPO OYJ 8.50% 24 879 INTACT FINANCIAL CORPORATION 1.47% 17 517