Tokyo Century Corp est une société basée au Japon qui exerce principalement des activités financières. La société opère dans quatre secteurs d'activité. Le segment Domestic Leasing est engagé dans le crédit-bail et le financement d'équipements d'information et de communication, d'équipements de bureau, de machines-outils industrielles, d'équipements de transport et d'équipements pour les industries commerciales et de services. Le secteur automobile national est engagé dans le crédit-bail automobile, la location de voitures et le partage de voitures pour les entreprises et les particuliers. Le segment des produits spécialisés est engagé dans le crédit-bail et le financement de produits tels que les navires, les avions, l'immobilier, l'environnement et l'énergie, au niveau national et international. Le segment international est engagé dans le crédit-bail et le financement principalement en Asie de l'Est et dans l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, en Amérique du Nord et en Amérique latine. La société est également engagée dans des activités d'agence d'assurance non-vie et de travail de bureau externalisé.

Secteur Services financiers aux entreprises