Le Japon a déclaré lundi en fin de journée avoir répondu aux demandes de la Chine et de la Russie concernant le déversement dans l'océan d'eaux usées provenant de la centrale nucléaire de Fukushima, propriété de Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco).

Le gouvernement japonais a fait part de ses réponses aux deux pays voisins dans un document daté du 18 août et publié sur le site web de l'Agence internationale de l'énergie atomique.

Tepco a filtré l'eau contaminée à l'aide de machines appelées "Advanced Liquid Processing System" (ALPS), afin d'éliminer les isotopes et de ne conserver que le tritium, un isotope radioactif de l'hydrogène qui est difficile à séparer de l'eau. Tepco diluera l'eau jusqu'à ce que les niveaux de tritium soient inférieurs aux limites réglementaires avant de la pomper dans l'océan à partir du site côtier.

Vous trouverez ci-dessous les principaux extraits de la réponse du Japon :

ÉLIMINATION DE L'EAU DE FUKUSHIMA

"L'eau traitée par ALPS répondra aux normes réglementaires japonaises basées sur les normes internationales pertinentes. En d'autres termes, les niveaux de tritium dans l'eau traitée et l'eau diluée seront inférieurs à ceux considérés comme sûrs pour la consommation."

"L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a conclu que l'approche adoptée pour le rejet en mer de l'eau traitée par le système ALPS et les activités connexes menées par Tokyo Electric Power Company Holdings, l'Autorité de régulation nucléaire (ARN) et le gouvernement japonais sont conformes aux normes de sécurité internationales pertinentes et que le rejet aura un impact radiologique négligeable sur la population et l'environnement.

OPTION DE LIBÉRATION

"Le rejet en mer a été choisi parce qu'il peut être mis en œuvre de manière plus fiable, étant donné qu'il a fait ses preuves dans les installations nucléaires nationales et étrangères, qu'il est facile de prévoir le comportement de la diffusion et qu'il est le plus facile de surveiller tout impact potentiel sur l'environnement."

FONCTIONNEMENT NORMAL ET EAU PROVENANT D'UN ACCIDENT NUCLÉAIRE

"Les normes de sûreté internationales ne font pas de distinction entre l'eau rejetée en fonctionnement normal et l'eau provenant d'une installation ayant subi un accident. En effet, ce qui importe, c'est le contenu de l'eau à rejeter, et non sa source.

L'AIEA a confirmé... que le rejet prévu de l'eau traitée par ALPS... ne nuira pas aux personnes ou à l'environnement, y compris l'environnement marin".

LIMITES ANNUELLES DE REJET

"Le Japon ne juge pas nécessaire de fixer de telles limites car il s'assurera que le système ALPS élimine de manière fiable les nucléides autres que le tritium en deçà des normes réglementaires avant de rejeter tout lot individuel d'eau traitée par le système ALPS.

Cela sera assuré par un échantillonnage complet de chaque lot d'eau traitée par le système ALPS avant de commencer la dilution et le rejet de cette eau."

FIABILITÉ DU SYSTÈME ALPS

"Les performances du système ALPS ont été approuvées par la NRA (l'autorité de régulation nucléaire), un régulateur indépendant du Japon. Depuis 2019, le système ALPS a fonctionné de manière stable et suffisamment efficace pour purifier l'eau et répondre aux normes réglementaires."

"Aucun rejet d'eau traitée par le système ALPS ne sera effectué à partir d'un réservoir dans la mer, à moins que l'eau de ce réservoir ne réponde aux normes de rejet instituées par la NRA et examinées par l'AIEA dans le cadre de son examen de sûreté.

Étant donné que chaque lot sera testé et que les niveaux de concentration réels seront déterminés, il ne sera pas nécessaire d'estimer ou de prévoir les concentrations de nucléides dans chaque lot avant le rejet."

CRÉDIBILITÉ DES RÉSULTATS DE LA SURVEILLANCE

"L'AIEA et plusieurs laboratoires de pays tiers sélectionnés par l'AIEA ont analysé les échantillons d'eau traitée prélevés en mars 2022... ces résultats donnent confiance dans la capacité de Tepco à effectuer des mesures exactes et précises liées au rejet de l'eau traitée par ALPS.

En outre, d'après les observations de l'AIEA, Tepco a démontré qu'il dispose d'un système d'analyse durable et robuste pour répondre aux besoins techniques permanents des installations de Fukushima pendant le rejet".

SUPERVISION EXTERNE DANS LE CADRE DE LA SURVEILLANCE

"Le gouvernement japonais estime que la participation des laboratoires de pays tiers à l'examen de l'AIEA garantira la crédibilité et la transparence de la surveillance exercée par le Japon.

Le Japon respecte la décision de l'AIEA à cet égard et estime donc qu'il n'est pas nécessaire que le Japon invite individuellement les parties prenantes à la surveillance".

PARTICIPATION DIRECTE DE LA CHINE ET DE LA RUSSIE A LA SURVEILLANCE PAR DES TIERS

"Le gouvernement japonais estime que les activités d'analyse et de corroboration indépendantes menées par l'AIEA et les laboratoires de pays tiers garantiront la qualité et la confiance dans les résultats de la surveillance des sources et de l'environnement par le Japon.

"Le Japon a proposé à plusieurs reprises des séances d'information individuelles à des experts nucléaires chinois ainsi qu'à des représentants du gouvernement en vue d'engager une discussion scientifique et d'aider la Chine à mieux comprendre la question.

Ces offres sont conformes à l'engagement du Japon d'assurer une transparence maximale en ce qui concerne la sûreté de la décharge prévue. Il est regrettable que ces réunions n'aient pas encore eu lieu".

SURVEILLANCE DE L'ENVIRONNEMENT

"Si un problème est détecté au cours du processus de surveillance, tel que la détection d'une valeur inhabituelle de concentration des matières radioactives, le Japon prendra les mesures appropriées, y compris la suspension immédiate du déversement."

PARTICIPATION DE LA CHINE ET DE LA RUSSIE AU PROCESSUS DÉCISIONNEL CONCERNANT LES REJETS D'EAU

"Dans son rapport global, l'AIEA a noté positivement les efforts déployés par le Japon pour fournir des informations et engager des consultations avec les parties intéressées, y compris les parties internationales et nationales, et pour mener d'importantes activités de sensibilisation afin d'assurer la transparence.

TERME DE L'EAU TRAITÉE DES ALPES

L'eau traitée par ALPS n'est pas une "eau contaminée", car la concentration de matières radioactives est bien inférieure aux normes réglementaires. Il ne faut pas confondre ces deux termes." (Reportage de Yuka Obayashi Rédaction de Katya Golubkova et Gerry Doyle)