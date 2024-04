Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. est une société holding organisée autour de 2 pôles d'activités : - production et vente d'électricité (94% du CA) : 204,5 GWh vendus en 2020/21 ; - autres (6%) : notamment prestations de services énergétiques (production de gaz naturel, construction et installation d'unités de production d'énergies, etc.), développement et promotion d'actifs immobiliers et prestations de services de télécommunications (prestations de diffusion TV, vente de logiciels et prestations de services informatiques). La quasi-totalité du CA est réalisée au Japon.

