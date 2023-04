L'entreprise japonaise JERA affirme avoir fourni des informations suffisantes sur les obligations après la plainte d'un groupe de défense du climat

En février, Market Forces a déposé une plainte auprès de la Bourse de Singapour (SGX), affirmant que JERA, le plus grand producteur d'électricité du Japon et l'un des plus grands acheteurs de gaz naturel liquéfié au monde, n'avait pas correctement divulgué les risques systémiques liés à ses investissements dans le GNL.

Elle a critiqué la description par JERA de l'impact de la guerre en Ukraine sur l'activité GNL, ajoutant que le prospectus de l'obligation ne mentionnait pas de litige en Australie ou ne citait pas de plan d'entreprise pour gérer une transition potentiellement rapide vers les énergies renouvelables au détriment des combustibles fossiles.

Un porte-parole de JERA a déclaré dans un courriel adressé à Reuters que l'entreprise estimait avoir fourni suffisamment d'informations lors de l'émission de l'obligation, mais n'a pas donné plus de détails.

La SGX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

JERA, une coentreprise entre Tokyo Electric Power et Chubu Electric Power, a la capacité de fournir environ un tiers de la production d'énergie thermique du Japon.

La plainte a été déposée près d'un an après que Market Forces et quatre autres groupes ont conjointement demandé à Tokyo Electric et à Chubu Electric d'améliorer la divulgation des risques liés au climat lors de leurs assemblées annuelles d'actionnaires. Ces propositions n'ont pas été approuvées.