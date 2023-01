La société japonaise JERA relève ses estimations de bénéfices pour l'exercice 22/23 en raison de la baisse des coûts d'approvisionnement en GNL.

"Nous avions supposé que le marché mondial du GNL serait serré pendant l'hiver, mais le marché s'est détendu grâce à un temps plus chaud en Europe, améliorant notre environnement d'approvisionnement en termes de volume et de prix", a déclaré Tetsuo Yoshida, le responsable des finances, lors d'une conférence de presse.

Le bénéfice plus élevé que prévu de son unité commerciale, JERAGM, et la contribution plus importante de la revente d'une partie du carburant super réfrigéré par JERA, l'un des plus grands acheteurs de GNL au monde, lorsque sa demande était plus faible, ont également stimulé ses bénéfices, a déclaré Yoshida.

La directive révisée est basée sur l'hypothèse que JERA ne recevra pas le carburant de Freeport LNG, le deuxième plus grand exportateur de GNL américain, d'ici la fin mars, selon Yoshida.

L'usine de la société de GNL a fermé après l'explosion d'un pipeline le 8 juin 2022 et le redémarrage a été retardé.

Freeport LNG a obtenu l'approbation des régulateurs fédéraux la semaine dernière pour prendre les premières mesures de redémarrage de l'usine au Texas, bien qu'elle n'ait pas encore demandé l'autorisation de redémarrer l'installation.

"Nous ne savons pas quand l'usine reprendra ses activités", a déclaré M. Yoshida.

JERA, une coentreprise entre Tokyo Electric Power Company Holdings et Chubu Electric Power Co, a déclaré en octobre qu'elle comptabiliserait une perte de 110 milliards de yens liée à l'incendie de Freeport LNG, principalement en raison de l'augmentation des coûts d'achat de carburant alternatif sur le marché spot en pleine expansion.

En novembre, le président de la JERA, Satoshi Onoda, a prédit que Freeport reprendrait une activité partielle à la mi-décembre et que ses expéditions seraient totalement rétablies en mars.

Malgré le retard du redémarrage de Freeport, la JERA a maintenu son estimation de 110 milliards de pertes dues à l'incendie, affirmant que la baisse des prix spot du GNL contribue à compenser l'impact de ce retard, a déclaré M. Yoshida.

(1 $ = 130,0800 yens)