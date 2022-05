La société japonaise JERA va acheter deux centrales thermiques américaines

Il s'agit de la centrale thermique de Canal dans le Massachusetts et de la centrale thermique de Bucksport dans le Maine, a déclaré JERA, ajoutant que l'opération serait finalisée à l'issue de toutes les procédures d'approbation et d'autorisation nécessaires.

JERA prévoit de suivre des voies de décarbonisation dans les centrales, y compris des biocarburants à faible teneur en carbone à la place des carburants traditionnels, de l'énergie renouvelable, du mélange d'hydrogène dans les turbines à gaz et des solutions de stockage d'énergie, a déclaré la société dans un communiqué.

JERA, une coentreprise entre Tokyo Electric Power Company Holdings Inc et Chubu Electric Power Co Inc, a déclaré jeudi qu'elle investirait 1,4 trillion de yens (11 milliards de dollars) au cours des quatre prochaines années pour développer ses actifs à l'étranger et réduire ses émissions de carbone, une tendance qu'elle prévoit d'accélérer suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale".

(1 $ = 129,1000 yens)