La société japonaise TEPCO Renewable va acheter une entreprise britannique d'énergie éolienne en mer

L'accord, signé le 1er novembre, marque la première prise de participation de la société japonaise dans l'énergie éolienne à l'étranger, et s'inscrit dans le cadre de son plan visant à développer 6-7 gigawatts (GW) de nouveaux actifs éoliens et hydroélectriques offshore d'ici 2030, en élargissant la capacité de production actuelle de 9,9 GW.

Flotation Energy, créée en 2018 et basée à Édimbourg, en Écosse, est forte dans les projets de première phase tels que la planification, la recherche et les appels d'offres, et détient des droits de négociation préférentiels pour le développement de deux projets de parcs éoliens offshore au Royaume-Uni, a déclaré TEPCO Renewable dans un communiqué.

La société britannique a également des projets de développement de parcs éoliens offshore d'une capacité totale de 12 GW au Royaume-Uni, en Irlande, à Taiwan, au Japon et en Australie.

L'expérience et les connaissances de Flotation Energy en matière de développement d'éoliennes offshore flottantes et son réseau mondial contribueront à accélérer le développement de l'activité éolienne offshore de TEPCO Renewable au Japon et à l'étranger, a déclaré la société japonaise.