TEPCO cherche à augmenter les prix de l'électricité pour les ménages de 30% à partir de juin

Cette décision fait suite à celle de cinq autres compagnies d'électricité japonaises qui ont déjà demandé à augmenter leurs prix de 28 à 46 % à partir d'avril, le secteur étant mis à mal par les coûts élevés des combustibles importés, exacerbés par la faiblesse du yen par rapport au dollar américain.

Le ministère examinera les détails des mesures de réduction des coûts de la société et décidera de l'augmentation réelle des prix.

TEPCO a également prévu de subir une perte nette de 317 milliards de yens (2,4 milliards de dollars) pour l'année se terminant le 31 mars, contre un bénéfice de 5,64 milliards de yens un an plus tôt, en raison de la flambée des prix des combustibles fossiles tels que le gaz naturel liquéfié (GNL) et le charbon thermique, ainsi que des prix de gros locaux de l'électricité.

TEPCO a également décidé de fournir un capital de 300 milliards de yens à son unité de vente au détail d'électricité, TEPCO Energy Partner, car sa santé financière s'est détériorée en raison de la hausse du coût d'approvisionnement en carburant, a-t-elle déclaré.

(1 $ = 130,1800 yens)