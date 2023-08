Les vagues qui s'écrasent sur une plage japonaise frappent un homme et une femme portant des cuissardes et des chapeaux alors qu'ils font une démonstration de l'utilisation d'un seau bleu pour recueillir une partie du liquide dans de grands récipients en plastique qui seront ensuite emportés et soumis à des tests de radiations.

Membres d'un groupe qui surveille les niveaux de radiation dans les aliments et l'eau de mer, ils craignent que le projet du Japon de rejeter de l'eau radioactive traitée dans la mer, près de la centrale nucléaire de Fukushima, ne suscite chez les habitants une anxiété qui rappelle la catastrophe de 2011.

"Les habitants de Fukushima ont enduré les risques au cours des 12 dernières années et ont confirmé que le niveau de radiation avait baissé", a déclaré Ai Kimura, directrice de l'association à but non lucratif Mothers' Radiation Lab Fukushima, également connue sous le nom de Tarachine.

"Mais si des matières radioactives sont rejetées dans l'océan maintenant, la tragédie d'il y a 12 ans se reproduira", a-t-elle ajouté, s'exprimant au laboratoire situé dans la ville d'Iwaki, à 50 km au sud de la centrale.

Le Japon se prépare à déverser cet été dans le Pacifique plus d'un million de tonnes d'eau provenant de la centrale détruite par le tsunami, mais n'a pas encore révélé la date de ce déversement.

Bien que le gouvernement et un organisme international de réglementation nucléaire affirment que ce plan est sûr, il a alarmé les pays voisins, en particulier la Chine, et l'industrie régionale de la pêche.

Tarachine compte 13 membres, pour la plupart des mères, qui n'avaient aucune expérience en radiologie lorsqu'elles ont commencé, mais qui ont été formées par des scientifiques et des médecins à la réalisation de tests et à la tenue de dossiers.

Après avoir perdu son emploi de cuisinière dans les écoles à la suite de la catastrophe, Kimura a rejoint le groupe en 2014 et a appris à mesurer les radiations, dans l'espoir de protéger ses filles, qui étaient adolescentes à l'époque, ainsi que d'autres personnes.

Aujourd'hui, elle souhaite un dialogue accru entre le gouvernement et l'opérateur de la centrale, Tokyo Electric Power, d'une part, et les citoyens, les pêcheurs et d'autres personnes, d'autre part, afin d'apaiser les inquiétudes concernant la sécurité et d'autres craintes.

"Étant donné que l'océan n'a pas de murs [...] et que ce qui a été déversé ne peut être récupéré, cette question ne concerne pas seulement Fukushima ou le Japon, mais le monde entier", a ajouté Mme Kimura.

Le Japon affirme que l'eau a été débarrassée de la plupart des éléments radioactifs, à l'exception du tritium, un isotope de l'hydrogène difficile à séparer de l'eau, mais qui sera dilué bien en dessous des niveaux approuvés au niveau international avant d'être rejeté.

Le groupe de Kimura s'est engagé à poursuivre ses activités après le début du rejet.

"Nous continuerons à fournir des données afin que les pères et les mères puissent décider par eux-mêmes, et que les enfants puissent également décider, lorsqu'ils seront grands, de manger du poisson de Fukushima ou d'aller nager dans la mer", a déclaré M. Kimura.