Tokyo Electron Limited : Début de mouvement

Données financières JPY USD EUR CA 2021 1 320 Mrd 12 537 M 10 319 M Résultat net 2021 224 Mrd 2 131 M 1 754 M Tréso. nette 2021 405 Mrd 3 846 M 3 166 M PER 2021 32,3x Rendement 2021 1,57% Capitalisation 7 200 Mrd 68 480 M 56 303 M VE / CA 2021 5,15x VE / CA 2022 4,59x Nbr Employés 13 837 Flottant 95,1% Prochain événement sur TOKYO ELECTRON LIMITED 30/03/21 Détachement de dividende final Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 42 418,33 JPY Dernier Cours de Cloture 46 300,00 JPY Ecart / Objectif Haut 23,1% Ecart / Objectif Moyen -8,38% Ecart / Objectif Bas -67,6% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Toshiki Kawai President, CEO & Representative Director Tetsuo Tsuneishi Chairman Charles Ditmars Lake Independent Outside Director Micho Sasaki Independent Outside Director Akiko Eda Independent Outside Director