Les actions asiatiques devraient terminer la semaine sur une note négative, l'incertitude dans le paysage géopolitique et dans les principales économies ayant ajouté des vents contraires pour les investisseurs, alors même que le cycle d'assouplissement des taux d'intérêt mondiaux est en cours.

La semaine a été agitée sur les marchés, avec une chute des valeurs technologiques déclenchée par l'aggravation des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, l'incertitude quant au sort du président américain Joe Biden dans la course à la présidence, des données économiques chinoises décevantes et des résultats médiocres de la troisième session plénière qui ont jeté une ombre sur l'ambiance mondiale.

Sur le marché des changes, les récentes interventions de Tokyo ont également maintenu les traders sur le qui-vive.

"Nous pourrions n'avoir qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Et il s'agit de nouvelles turbulences", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a glissé de 0,1 % et se dirigeait vers sa pire semaine depuis plus d'un mois avec une perte de 2,4 %.

Le Nikkei japonais est tombé à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines et a perdu 0,1 %, prolongeant sa forte baisse de 2,4 % de la séance précédente.

Le Nikkei devrait terminer la semaine en baisse de 2,7 %, ce qui constituerait également sa plus forte baisse hebdomadaire en trois mois.

Les valeurs technologiques ont continué à se débattre, l'indice KOSPI de la Corée du Sud et les valeurs taïwanaises se repliant toutes deux de plus de 1 %.

Le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix a baissé de 0,7 %, bien que le fabricant japonais Tokyo Electron ait rebondi de 2,6 %, après une chute de 8,75 % jeudi.

Les actions de la société taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant de puces en sous-traitance au monde, ont chuté de 1,3 %, même si la société a publié des bénéfices supérieurs aux prévisions jeudi et a relevé ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année.

En Chine, les investisseurs ont été déçus par le manque de détails fournis sur les étapes de mise en œuvre pour atteindre les objectifs de la politique économique du pays lors de la conclusion de son plénum très surveillé jeudi.

Les valeurs sûres chinoises ont baissé de 0,08% dans les premiers échanges, tandis que l'indice composite de Shanghai a légèrement baissé de 0,07%. L'indice Hang Seng de Hong Kong a glissé de 1,5 %.

"Alors que des détails plus solides sont probablement encore à venir, nous interprétons le communiqué initial comme le troisième plénum n'ayant rien apporté de particulièrement significatif qui suggérerait des changements dans la direction à long terme de l'économie chinoise", a déclaré Brendan McKenna, économiste international chez Wells Fargo.

Le yuan terrestre a ouvert en légère baisse à 7,2626 pour un dollar.

LES TAUX AU CENTRE DE L'ATTENTION

L'euro était en baisse de 0,02% à 1,0893 dollar, après avoir perdu 0,4% lors de la séance précédente. La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux comme prévu, mais a laissé la porte ouverte à une baisse en septembre, après avoir revu à la baisse sa vision des perspectives économiques de la zone euro.

"La déclaration de politique générale ne donne que peu d'informations, n'offrant pas de changements significatifs par rapport à juin - continuant à mettre l'accent sur une approche dépendante des données pour l'établissement de la politique", a déclaré Nick Rees, analyste du marché des changes chez MonFX.

"Nous pensons toujours qu'une réduction en septembre reste le scénario de base.

Le dollar était entre-temps sur le devant de la scène, s'éloignant d'un plus bas de quatre mois atteint plus tôt dans la semaine contre un panier de devises.

La livre sterling a baissé de 0,03 % à 1,2942 $, tandis que le dollar australien a baissé de 0,12 % à 0,6698 $.

Le dollar a été soutenu par de solides données manufacturières américaines et par les chiffres du chômage qui n'ont guère suggéré un ralentissement significatif du marché du travail, bien que les traders continuent de tabler sur une réduction des taux d'intérêt en septembre de la part de la Réserve fédérale.

Le yen s'est légèrement raffermi à 157,31, aidé par les interventions présumées des autorités japonaises pour soutenir la monnaie et par l'accélération de l'inflation de base du pays le mois dernier, qui a entretenu les attentes selon lesquelles la Banque du Japon pourrait bientôt relever ses taux d'intérêt.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont baissé, les signaux économiques mitigés ayant pesé sur le sentiment des investisseurs.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont baissé de 0,58% à 84,62 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain ont baissé de 0,81% à 82,15 dollars le baril.

L'or a baissé de 0,8 % à 2 425,19 dollars l'once, reculant d'un niveau record atteint en début de semaine dans la perspective d'une baisse des taux d'intérêt mondiaux.